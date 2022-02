PO-Raad: leraren worden persoonlijk aangesproken op coronaregels

Het is momenteel een ‘enorme uitdaging’ voor basisscholen om het onderwijs draaiende te houden. Dat zegt de koepel, de PO-Raad. Veel leraren zijn besmet met het coronavirus en ook de werkdruk leidt tot uitval. ‘Schoolbesturen maken zich zorgen over het sociaal-emotionele welzijn van hun teams. Ze moeten steeds veel schakelen, er komt nogal wat op hun bordje te liggen’, aldus de raad.

Bijna een kwart van alle leraren op basisscholen en middelbare scholen zat in de afgelopen weken thuis, meldde de Algemene Vereniging van Schoolleiders maandag. Vrijwel elke school in het land had hiermee te maken.

Volgens de PO-Raad ‘zijn de besmettingscijfers in de hele maatschappij heel hoog. Dat heeft ook impact op leraren’. Het is volgens de organisatie ‘moeilijk te zeggen’ hoe leerlingen zich houden aan maatregelen als het dragen van mondkapjes en het regelmatig doen van zelftesten. ‘We horen scholen soms zeggen: leerlingen bij ons dragen geen mondkapjes. Maar we horen ook scholen waarbij het wel gebeurt.’

Wat de PO-Raad wel regelmatig hoort, is dat leraren ‘best ingewikkelde en vervelende gesprekken met ouders hebben. Ouders zeggen: tot hier en niet verder, ik wil niet dat mijn kind een mondkapje draagt. Leraren en schoolleiders worden soms persoonlijk aangesproken op het beleid dat zij niet hebben bedacht. Dat wordt soms persoonlijk en emotioneel. Het is best moeilijk als je er steeds op aangesproken wordt. En er zijn al grote personeelstekorten. Dit vraagt veel van personeel, en in sommige gevallen vallen mensen daardoor uit.’