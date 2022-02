Audi stopt met kleinere instapmodellen en focust op luxewagens

De Duitse autofabrikant Audi wil in de toekomst meer geld verdienen met luxe auto’s en kleinere instapmodellen uit de productie halen. De dochter van het Duitse autoconcern Volkswagen heeft al besloten om de Audi A1 niet meer te bouwen. Ook komt er geen opvolger van de Audi Q2, zei topman Markus Duesmann in een interview met het Duitse Handelsblatt.

Duesmann verklaarde dat Audi de rol van zijn individuele modellen opnieuw heeft gedefinieerd en zich nog meer als premiummerk wil profileren. De compacte SUV Q2, die pas in 2016 werd geïntroduceerd, wordt zonder opvolger uitgefaseerd omdat het model niet meer past in de ontwikkelingsplannen van het concern. ‘We geven prioriteit aan andere segmenten’, aldus de topman.

Als vlaggenschip ontwikkelt Audi een volledig elektrische luxe sedan met een zeer ruim interieur, nieuwe bedrading en nieuwe software. ‘We liggen op schema en zullen het model in 2025 op de weg brengen’, aldus de Audi-baas.

Chiptekort

Door het wereldwijde chiptekort gebruikt autoconcern Volkswagen, waar behalve Audi ook Lamborghini, Bentley en Porsche onder vallen, de beschikbare chips het liefst voor de productie van de meer winstgevende luxemodellen. Grotere luxemodellen zijn ook populairder geworden doordat veel mensen zichzelf tijdens de coronapandemie wilden verwennen.

‘In de groep proberen we het globale resultaat veilig te stellen. Daarom geven we prioriteit aan modellen met een hogere winstmarge’, aldus Duesmann. Hij verwacht wel dat het aanbod van chips in de loop van het jaar zal verbeteren.

Connectiviteit

Met het oog op de verkoopcijfers in China erkende Duesmann dat de modellen van de Duitse autogroep tekortschieten op het gebied van connectiviteit om aan de hoge eisen van de Chinese klanten te voldoen. Chinese consumenten willen ook in de auto kunnen chatten of betalen waarvoor een goede verbinding met het internet noodzakelijk is.

Om de connectiviteit van de auto’s te verbeteren zou er volgens Duesmann een groot gezamenlijk ontwikkelingscentrum kunnen komen van VW en Audi in China. Audi wil ook nauwer samenwerken met Chinese technologiebedrijven op het gebied van halfgeleiders, batterijen, infotainment en autonoom rijden.