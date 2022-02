In Limburgse heuvelland zit schrik er goed in door hoogwater

De schrik zit er goed in bij de bewoners van het Limburgse heuvelland. Het snel stijgende water van de Geul en de Gulp deed een oude angst opflakkeren bij mensen, die de watersnood van juli nog vers in het geheugen hebben.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zei maandag dat dit vooral geldt voor mensen die ‘met een traumatische ervaring zitten, en hun muur of kelder sinds juli nog steeds niet droog hebben’. ‘Veel mensen kunnen nog altijd niet terug naar hun in juli ondergelopen woning. En nu alweer hoogwater.’

Bij de gemeente Valkenburg komen veel telefoontjes binnen van bezorgde mensen. ‘We kunnen de mensen meestal wel geruststellen. Maar het is niet zo dat we ze kunnen vertellen dat er niks aan de hand is’, aldus de woordvoerster van Valkenburg.

Ze denkt niet dat men verrast werd door het hoge water. ‘Zoiets krijg je nooit drie dagen van tevoren gemeld. Dat kun je niet zien aankomen.’

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft de wateroverlast van afgelopen zomer ervoor gezorgd dat er nu zo ‘snel en alert’ is gereageerd ‘door mensen langs de riviertjes en de hulpdiensten’. ‘Nu stonden brandweer en gemeenten evenals het waterschap paraat, onder meer met zandzakken. In de zomer werden we pas echt verrast door de hoogwatergolf.’