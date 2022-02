Rusland verwacht geen grote doorbraak bij overleg met Macron

De ontmoeting tussen de Russische en Franse politieke leiders maandag is volgens het Kremlin ‘erg belangrijk’ voor het verminderen van de spanningen rond Oekraïne, maar er wordt geen grote doorbraak verwacht. Een woordvoerder stelt dat de situatie daar te complex voor is.

De Russische president Vladimir Poetin ontvangt zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron in Moskou. Het Kremlin verwacht een ‘inhoudelijk en lang’ overleg. De woordvoerder wijst erop dat Macron zelf tegen Poetin heeft gezegd dat hij met ideeën komt om de situatie te de-escaleren. De twee hebben elkaar afgelopen week meermaals telefonisch gesproken.

Macron zei voor zijn vertrek naar Moskou dat hij met Poetin op zoek zou gaan naar ‘historische oplossingen’. Hij vertelde tegen de krant Le Journal Du Dimanche dat de voorwaarden van de-escalatie worden besproken. Het is volgens de Franse president duidelijk dat Rusland uit is op nieuwe afspraken over veiligheid met de NAVO en de Europese Unie, waarvan Frankrijk tot juli voorzitter is.

Reeks ontmoetingen

Macrons afspraak met Poetin is de eerste in een reeks ontmoetingen met regeringsleiders over de situatie rond Oekraïne. Hij heeft dinsdag in Oekraïne een gesprek met president Volodimir Zelenski, waarna hij doorreist naar Duitsland voor een overleg met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Poolse president Andrzej Duda.

De spanningen in Oost-Europa zijn opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Rusland ontkent dat er plannen zijn voor een inval en eist zogenoemde veiligheidsgaranties om de spanningen te verminderen, bijvoorbeeld het vertrek van NAVO-troepen uit Oost-Europa en de belofte dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. De NAVO en de VS hebben al gezegd niet akkoord te gaan met die twee eisen.