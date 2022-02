Bijna kwart leerkrachten zit thuis, geen vervangers te vinden

Van de leerlingen was een nog iets hoger percentage afwezig: 26 procent. De verzuimcijfers zijn hoger dan de vorige keer dat de AVS hier onderzoek naar deed. Uit een peiling die op 20 januari verscheen, bleek dat toen 18 procent van de leraren afwezig was. Corona was ook toen de grote boosdoener.

In de tussentijd zijn de quarantaineregels voor scholen versoepeld, maar daarmee zijn de problemen dus nog niet verholpen. De afwezigheid van leraren is nu de belangrijkste reden om een klas naar huis te sturen. Eerst moest dat nog bij drie of meer besmettingen, maar die regel is afgeschaft. Volgens de peiling heeft de afgelopen weken 60 procent van de scholen één of meerdere klassen naar huis gestuurd. Gemiddeld ging het om twee klassen per school.

Afstandsonderwijs

‘Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs op dit moment de focus’, zegt AVS-voorzitter Ingrid Doornbos. ‘Scholen komen daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen.’

Het Nationaal Programma Onderwijs, waarin miljarden zijn uitgetrokken om de achterstanden die door de pandemie zijn ontstaan in te halen, loopt daardoor niet goed op de meeste plaatsen. Slechts 29 procent van de scholen zegt dat het lukt om hier invulling aan te geven. Bijna alle schoolleiders (96 procent) willen het liefst dat het programma wordt verruimd. Ze vragen om meer tijd dan de twee jaar die het kabinet voor het programma heeft uitgetrokken.

Ruim vier op de vijf scholen slagen erin om afstandsonderwijs te organiseren voor afwezige leerlingen. ‘Door het lerarentekort is dat lang niet altijd eenvoudig’, zegt de AVS erbij. Ze hopen dat minister Dennis Wiersma in actie komt. Los van de wensen over het investeringsprogramma zou de organisatie graag zien dat scholen zelftesten krijgen voor alle leerlingen. Nu krijgen ze die alleen geleverd voor groep 6, 7 en 8.