Mercedes krijgt Koreaanse boete voor overtreding uitstootregels

De Duitse autofabrikant Mercedes-Benz heeft een boete gekregen van de Zuid-Koreaanse toezichthouder voor misleidende reclames over de uitstoot van zijn dieselauto’s. Het concern moet daarvoor 20,2 miljard won, omgerekend zo’n 15 miljoen euro, betalen.

Volgens de Korea Fair Trade Commission (KFTC) heeft Mercedes geknoeid met apparaten om de uitstoot van zijn dieselauto’s te verminderen door illegale software te gebruiken. Daardoor stoten de auto’s onder normale rijomstandigheden meer CO2 uit dan tijdens de certificeringstesten. In vijftien modellen van Mercedes was dergelijke software geïnstalleerd.

‘Het is zinvol om sancties op te leggen aan de nummer 1 importeur van auto’s in het land voor het belemmeren van de rationele aankoopkeuzes van consumenten met valse en bedrieglijke advertenties over zijn uitstootprestaties, zelfs na het dieselschandaal’, verklaarde de KFTC.

De Duitse autofabrikant stelde in advertenties ook ten onrechte dat de uitstoot van zijn voertuigen op een minimumniveau lag en tussen augustus 2013 en december 2016 voldeed aan de Euro 6-emissienormen, aldus de toezichthouder.

Vorig jaar kregen de Koreaanse divisie van de Duitse autofabrikant Audi-Volkswagen, het Japanse Nissan, het Frans-Italiaanse Stellantis en Porsche ook al boetes van de Zuid-Koreaanse toezichthouder vanwege vergelijkbare incidenten met emissiemanipulatie.