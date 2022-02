Actiegroep: aanvoer medicijnen naar bezetters Sterrebos verboden

Eén boomklimmer heeft daardoor zondag de actie moeten opgeven. Twee anderen gaven op vanwege het barre weer, met name omdat ze geen goede bescherming daartegen hadden, aldus de woordvoerster. De drie zijn zodra ze uit de boom klommen op de grond opgepakt door de beveiliging en overgedragen aan de politie. Ze werden aangehouden.

De actiegroep is niet te spreken over het verbod om medicijnen en de andere zaken te brengen. ‘Het verbod om medicijnen en powerbanks te verstrekken brengt de veiligheid van de mensen in de bomen in gevaar’, aldus de woordvoerster. ‘Zeker als hun mobieltjes leeg raken, is geen communicatie met hen meer mogelijk.’ De politie kon maandagochtend niet meteen reageren.

Nog zes klimmers

Door het vertrek van de drie zitten er maandag nog zes klimmers in de bomen. De bezetting van het bos begon op vrijdag 28 januari. Twee mensen zitten al sinds die dag in de bomen, de anderen zijn er later bij gekomen. Tientallen activisten zijn sindsdien opgepakt, deels bij pogingen het bos binnen te gaan, deels toen ze uit de bomen klommen en op de grond staande werden gehouden en overgedragen aan de politie.

De bezetters verzetten zich tegen de kap, die volgens boseigenaar VDL nodig is om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken.