Coronabeperkingen nemen hap uit omzet moederbedrijf MediaMarkt

MediaMarkt en zijn zusterketen Saturn hebben de afgelopen periode minder verkocht doordat de elektronicawinkels deels gesloten moesten blijven wegens lockdownmaatregelen. Het bedrijf was ook nog doelwit van een cyberaanval waardoor bestellingen een aantal dagen niet konden worden opgehaald. Overigens waren winkels in de vergelijkbare periode in 2020 ook deels gesloten, maar moederbedrijf Ceconomy boekte toen een recordomzet.

Dat kwam volgens het Duitse bedrijf doordat consumenten toen meer uitgaven omdat coronamaatregelen werden versoepeld. Dat effect was er nu niet. Winkels in Nederland en Oostenrijk bleven een tijdje helemaal gesloten vanwege lockdownmaatregelen. In Duitsland mochten niet-gevaccineerden de winkel niet in en dat merkte Ceconomy duidelijk in het aantal shoppers. Het concern had daarnaast last van verstoringen in de toeleveringsketen. Verder hebben consumenten minder te besteden door de hoge inflatie.

Ceconomy boekte in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat tot eind december liep, een omzet van 6,9 miljard euro. Dat is 8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengsten zijn evengoed nog steeds hoger dan voor de coronapandemie. De nettowinst was 122 miljoen euro, tegen 153 miljoen euro een jaar eerder.

De verkoop via internet daalde met 17 procent naar 1,9 miljard euro. Ruim een kwart van de omzet van het moederbedrijf van MediaMarkt werd de afgelopen periode met onlineverkopen geboekt.