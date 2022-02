Hoogwaterpiek Geul bereikt Valkenburg

Brandweer en waterschap zijn in verhoogde paraatheid om direct te kunnen helpen mocht het toch overstromen. Dat wordt echter niet verwacht, aldus de woordvoerster, maar tegelijkertijd zei ze dat het moeilijk is om prognoses te geven.

De brandweer staat klaar met zandzakken en pompen. ‘Mocht het zo zijn, dan kunnen we meteen acteren’, zei ze. ‘Het gevaar is nog niet geweken.’

Plensbuien

De hoogwaterpiek gaat ook richting Meerssen. ‘Pas als die piek de Maas in stroomt is het gevaar geweken. Het is moeilijk te zeggen wanneer dat gebeurt, naar schatting kan dat nog uren duren.’

Het hoogwater wordt met name veroorzaakt door plensbuien in België. In de nacht van zondag op maandag werden onder meer delen van Epen en Mechelen door overstromingen getroffen. Ook stond het water hoog bij de Brand bierbrouwerijen in Wylre, maar in die plaatsen is de piek inmiddels gepasseerd. Op veel plaatsen in het stroomgebied van Geul en Gulp zijn kelders ondergelopen en staan tuinen, akkers, weilanden, wegen en parkeerterreinen blank.

Nog geen evacuaties gepland

‘Het is momenteel nog koffiedik kijken wat het water gaat doen in Valkenburg en Meerssen’, aldus de woordvoerster. ‘Dat ligt er aan hoeveel water de overstromingsgebieden kunnen opvangen. Het is moeilijk daar een prognose van te maken.’

Vooralsnog zijn geen evacuaties gepland. ‘We hopen dat zo te kunnen houden. Daarom is de brandweer in groten getale aanwezig, zowel om snel te kunnen helpen, maar ook als mentale ondersteuning van de bewoners.’

Veel inwoners van het Limburgse heuvelland houden hun hart vast. Ze herinneren zich de overstromingen van juli 2021 waardoor grote delen van met name Valkenburg en Meerssen onderliepen.