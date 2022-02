Britten sluiten samenwerkingsdeal met Zuid-Korea

Het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea gaan samenwerken om de leveringsketens die tussen bedrijven uit beide landen bestaan te versterken. Ze tekenen in Londen een akkoord waarmee de toevoer van onder meer computerchips naar Britse bedrijven moet worden veiliggesteld. Door de coronapandemie en het snelle, maar ongelijke herstel zijn er problemen ontstaan in de leveringsketens. Daarvan hebben bedrijven over de hele wereld last.

De overeenkomst, waar de Zuid-Koreaanse handelsminister Yeo Han-koo in Londen samen met zijn Britse collega Anne-Marie Trevelyan een handtekening onder zet, moet ook de opmaat zijn naar een volledig handelsverdrag. De onderhandelingen daarvoor beginnen later dit jaar.

Trevelyan jubelt in een verklaring over de deal dat dit ‘onze kanteling naar Azië en de Stille Oceaan in actie is’. De Britse handelsminister sprak verder van het ‘versterken van de banden met een van de grootste economieën ter wereld’. De handel tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea was in het jaar tot en met september vorig jaar 13,3 miljard pond waard, omgerekend ongeveer ruim 15,7 miljard euro. Beide landen willen ook aansluiten bij het vrijhandelsverdrag met vooral landen rond de Stille Oceaan.

Groot-Brittannië moet na de brexit afzonderlijke handelsakkoorden sluiten met landen. Het ziet in Zuid-Korea met zijn grote middenklasse een belangrijke markt voor onder meer Schotse whisky en Brompton-vouwfietsen.