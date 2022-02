Ruim 2,5 miljoen kijkers voor 5000 meter schaatsen mannen

Ruim 2,5 miljoen mensen hebben zondag op NPO 1 naar de 5000 meter schaatsen voor mannen in Beijing gekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de dag. Op die afstand won de 26-jarige Patrick Roest zilver. De 35-jarige Sven Kramer schaatste de laatste 5000 meter uit zijn carrière en eindigde als negende. Het goud ging naar de Zweed Nils van der Poel.