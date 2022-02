Chinese beurs maakt inhaalslag na lange vakantieperiode

De aandelenbeurs in China ging maandag flink vooruit. Beleggers in Shanghai maakten een inhaalslag na de lange vakantieperiode vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag. De markten verwerkten nog het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, dat veel sterker uitviel dan verwacht.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2 procent in de plus na de scherpe koersval voor het begin van de vakantieweek. De stijging werd aangevoerd door banken en energiebedrijven. Ook de bouwbedrijven stonden in de belangstelling nadat Beijing liet weten de bouw van nieuwe infrastructuurprojecten te versnellen. Aandelen in de reissector en bioscopen stonden onder druk na tegenvallende uitgaven en filmbezoeken tijdens de belangrijke vakantieperiode in het land. Ook bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in januari in het traagste tempo is toegenomen in vijf maanden door lokale coronabeperkingen.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,7 procent lager op 27.248,87 punten, ondanks een stevige koerswinst van SoftBank die dinsdag met cijfers komt. De Japanse techinvesteerder dikte 2,6 procent aan na berichten dat het bedrijf een flink deel van zijn belang in de Chinese webwinkel Alibaba wil verkopen. SoftBank heeft naar verluidt een belang van bijna 25 procent in Alibaba en zou volgens analisten van Citi mogelijk zo’n 1 miljard aandelen Alibaba willen verkopen. Alibaba zakte 4 procent in Hongkong en zette de Hang Seng-index 0,3 procent in de min.

Toshiba steeg bijna 2 procent in Tokio. Het technologie- en elektronicaconcern gaat zich opsplitsen in twee bedrijven en niet-kernactivteiten verkopen. Vorig jaar liet Toshiba nog weten het bedrijf in drie onderdelen te willen opdelen. Het onderdeel dat apparaten maakt inclusief de chiptak zal apart naar de beurs worden gebracht. Het plan om de infrastructuurtak op eigen benen te zetten werd geschrapt. Daarnaast verkoopt het bedrijf zijn meerderheidsbelang in Toshiba Carrier, dat airco’s maakt, aan zijn Amerikaanse partner Carrier Global en wil het andere niet-kernactiviteiten verkopen. De opsplitsing in twee delen zou volgens het bedrijf goedkoper en simpeler zijn dan het eerdere plan om het bedrijf in drieën te delen.