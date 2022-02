Baas Spotify: Joe Rogan het zwijgen opleggen is geen oplossing

Spotify-oprichter Daniel Ek veroordeelt de racistische uitlatingen en andere omstreden opmerkingen van de Amerikaanse podcastmaker Joe Rogan scherp, maar wil diens populaire podcast niet van Spotify verwijderen. Hij heeft dat laten weten in een brief aan het personeel, die persbureau Reuters heeft gelezen.

De brief komt nadat Rogan voor de tweede keer binnen een week zijn excuses heeft moeten aanbieden. De tweede keer omdat hij in afleveringen van zijn show The Joe Rogan Experience onder meer het woord ‘neger’ gebruikte. De eerste keer gebeurde dat omdat hij via zijn podcast desinformatie zou hebben verspreid over de coronapandemie.

Ek stelt dat het Rogan’s eigen beslissing was om een aantal vroegere afleveringen van The Joe Rogan Experience te verwijderen, na gesprekken met de muziekstreaminggigant en een periode van zelfreflectie. Ek zegt in de brief: ‘Hoewel ik sterk veroordeel wat Joe heeft gezegd (..) wil ik één ding heel duidelijk maken: ik geloof niet dat Joe het zwijgen opleggen de oplossing is.’

Op Instagram verontschuldigde Rogan zich eerder al voor zijn uitspraken. ‘Er zijn veel dingen in oude afleveringen van mijn podcast waarvan ik zou willen dat ik die nooit had gezegd, of anders had gezegd.’ In een video zegt Rogan dat hij de dingen die hij heeft gezegd ‘betreurenswaardig en beschamend’ vindt. ‘Ik weet nu dat er voor een witte man geen juiste manier is om het woord neger te gebruiken. Ik heb het al jaren niet meer gezegd.’

De podcast van Rogan is exclusief op Spotify te beluisteren en trekt gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering, waarmee het wereldwijd de best beluisterde podcast is.