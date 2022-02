Dodental overstromingen in Ecuador stijgt naar 28

Het dodental van de recente overstromingen in Quito, de hoofdstad van Ecuador, is voorlopig vastgesteld op 28. De burgemeester van de stad liet weten dat er bovendien 52 mensen gewond zijn geraakt. De Zuid-Amerikaanse stad maakte in de eerste week van februari door hevige regenval de zwaarste overstromingen in bijna twintig jaar mee. Er wordt nog gezocht naar een 38-jarige vrouw, die sinds de overstromingen vermist is.