OM eist in zaak rond martelcontainer Wouwse Plantage

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp komt het Openbaar Ministerie maandag met de strafeisen in de zaak rond de martelcontainer in Wouwse Plantage. Hoofdverdachte in de zaak is Roger P., alias Piet Costa. Hij zou het lugubere criminele project hebben bedacht en laten uitvoeren. P. zou verwikkeld zijn geweest in een hooglopend conflict over miljoenen aan drugsgeld en was volgens het Openbaar Ministerie van plan zijn vijanden te laten ontvoeren, folteren en uit de weg ruimen.

Het onderzoek naar P. en elf anderen kwam op gang dankzij de internationale justitiële kraak van cryptoservice Encrochat. Anders dan bij eerdere ontmantelingen van vergelijkbare aanbieders, kon de politie in het geval van Encrochat een tijd lang live meelezen met de onderlinge communicatie tussen criminelen en op die manier hun gangen volgen. Daaruit is een grote hoeveelheid strafzaken voortgekomen, waarbij die rond de martelcontainer een van de meest in het oog lopende is.

In een loods in Wouwse Plantage lieten P. en enkele handlangers volgens het OM zes zeecontainers ombouwen tot geluiddichte gevangeniscellen, voorzien van handboeien en een chemisch toilet. Een zevende container was ingericht als martelkamer. Op een tandartsstoel konden slachtoffers worden vastgebonden. De politie greep in voordat een en ander in gebruik kon worden genomen. Zij vond onder meer een arsenaal aan gereedschappen die als martelwerktuig konden dienen. De vermoedelijke bende had in een loods in Rotterdam een paar snelle auto’s gestald, die zouden worden gebruikt voor ontvoeringen. Ook is er een stapel politie-uniformen gevonden.

‘Piet Costa’ (50) werd in juni 2020 aangehouden en zit sindsdien vast. Hij staat te boek als een sleutelfiguur in de grootschalige internationale cocaïnehandel. Onlangs eiste het OM in een zaak in Rotterdam zeventien jaar en negen maanden cel tegen hem, wegens het leiden van een bende die duizenden kilo’s coke via de havens van Rotterdam en Antwerpen binnensmokkelde. In beide processen hult hij zich overwegend in stilzwijgen.