Marokkaanse kleuter Rayan wordt maandag begraven

Een neef liet verder weten dat het lichaam Rayan eerst naar een militair ziekenhuis in hoofdstad Rabat is gebracht. Waarschijnlijk is daar een autopsie uitgevoerd. Al is daarover officieel niets naar buiten gebracht.

Rayan viel dinsdagmiddag in een droge put en kwam op 32 meter diepte vast te zitten. De schacht was te smal om iemand te laten afdalen. Reddingswerkers groeven daarom een enorm gat naast de put en vervolgens een horizontale tunnel naar de jongen toe. Toen reddingswerkers hem zaterdagavond eindelijk wisten te bereiken, bleek dat ze te laat waren.

In de omgeving van de put hadden zich de afgelopen dagen duizenden mensen verzameld. Ze zongen, baden en applaudisseerden uit medeleven en om reddingswerkers aan te moedigen.