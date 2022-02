Petitie tegen coronapas krijgt in 3 dagen 500.000 handtekeningen

De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs (CTB) heeft in drie dagen tijd meer dan 500.000 handtekeningen gekregen. De oproep aan het kabinet-Rutte ging vrijdag in de lucht. Zondagavond rond 21.30 uur ging de teller van Petities.nl over de half miljoen heen. Het was dit weekeinde soms zo druk dat de webpagina geregeld vastliep.