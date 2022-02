Frankrijk laat meer kolen stoken wegens dreigend energietekort

Het plan werd in januari al geopperd en is nu ook formeel uitgevoerd. De nationale netbeheerder had namelijk gewaarschuwd voor mogelijke stroomtekorten wanneer het lang koud wordt en er onvoldoende windenergie beschikbaar zou zijn.

Wat ook meespeelt is dat er momenteel een ongewoon hoog aantal Franse kernreactoren stilligt vanwege onderhoud. Er zijn eind vorig jaar gebreken ontdekt bij een kerncentrale in de buurt van Poitiers. Daar moeten eerst bepaalde pijpleidingen worden vervangen. Een andere centrale is ook stilgelegd omdat daar hetzelfde type reactoren wordt gebruikt.

In het land staan nog enkele centrales die energie opwekken door verbranding van kolen. Die mogen maar een bepaald aantal uren per jaar in bedrijf zijn, om de uitstoot van CO2 te beperken. Nu is bepaald dat ze in de eerste twee maanden van dit jaar bij elkaar ongeveer duizend uur kunnen draaien. Dat is driehonderd uur meer dan de in 2019 gestelde limiet.