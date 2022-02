Vijf Pakistaanse militairen gedood vanaf Afghaans grondgebied

De Pakistaanse versie van de Taliban, de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) zegt de aanval te hebben uitgevoerd. De gevechten waren in een bergachtig gebied circa 100 kilometer ten zuidoosten van de Afghaanse hoofdstad Kabul.

De relaties tussen beide landen zijn al decennia slecht. Een van de redenen is dat de bevolkingsgroep die de huidige Taliban-machthebbers in Kabul domineert, de Pathanen (Pashtun), aan beide zijden van de grens wonen en het uit de 19e eeuw stammende grensverloop betwisten. De TTP voelt zich gesterkt door de machtsovername door de Afghaanse Taliban in augustus.