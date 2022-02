CDA-Kamerlid Van den Berg: betoog Onverdeeld Nederland is ‘helder’

Het CDA vindt het manifest Onverdeeld Nederland van oud-CDA-minister Mona Keijzer ‘helder’. ‘Heel Nederland snakt naar het einde van de pandemie. Ook dit signaal betrekken we bij de verdere afwegingen die we met betrekking tot het coronabeleid moeten maken’, laat Tweede Kamerlid Joba van den Berg in een korte schriftelijke reactie op het manifest weten.

Van den Berg voert namens het CDA het woord tijdens de coronadebatten. De partij zit in de coalitie, en steunt het coronabeleid van de huidige minister. Hoe binnen het CDA gedacht wordt over het verzet tegen de coronatoegangsbewijzen van Keijzer, is niet duidelijk. De partijtop en voorzitter van de Tweede Kamerfractie wilden zondagmiddag niet reageren en ook Van den Berg gaat hier niet op in.

Een ingewijde wijst er wel op dat de ideeën van Keijzer zoals die in het manifest zijn opgetekend inhoudelijk geen verrassing zijn. Ze werd ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat onder het vorige kabinet-Rutte omdat ze zich in een interview tegen het coronabeleid had gekeerd. Ook binnen het kabinet kwam ze tegen de coronatoegangsbewijzen in het geweer omdat ze vond dat die ondernemers en andere burgers onnodig hard troffen.

Botsingen CDA

Keijzer is ondanks de harde botsingen over het coronabeleid nog altijd lid van het CDA, en bij de gemeenteraadsverkiezingen zelfs lijstduwer voor die partij in Edam-Volendam. Vorige maand kreeg ze nog de kans om terug te keren in de Tweede Kamer, maar daar zag ze van af. Dat deed ze naar eigen zeggen omdat ze zo een ‘actieve, onafhankelijke rol’ kon blijven spelen in het coronadebat. Ze stelde dat daar binnen het CDA ook ‘ruimte voor is en behoefte aan bestaat’.

De petitie van Onverdeeld Nederland werd zondag al meer dan honderdduizend keer getekend. Volgens de teller van Petities.nl hebben nu meer dan 425.000 mensen hun handtekening gezet.