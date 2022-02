Regen en storm deren demonstranten bij bos VDL Nedcar niet

Enkele honderden mensen doen zondagmiddag mee met een demonstratie bij het bos naast VDL Nedcar in Born. Zij trotseren de barre weersomstandigheden. De demonstratie is bedoeld als steunbetuiging aan de bezetters van het bos. De politie heeft de doorgaande weg tussen Sittard en Susteren in verband met de demonstratie tussen 14.00 en 16.30 uur afgesloten. De deelnemers aan de demonstratie zijn uit het hele land afkomstig. Ze zijn onder meer met bussen uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht naar Limburg gekomen.