In dit huis kun je in je bootje naar de stad varen

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: antieke tegeltableaus, je eigen bibliotheek en aanlegsteiger vind je in een woonboerderij in Zuidwest-Friesland. De boerderij is recent verkocht.

Wie woont hier?

Het huis staat leeg. De verkopers zijn hun kinderen en kleinkinderen achterna gereisd naar het midden van het land. Ze hadden een agrarisch bedrijf en na hun pensionering kochten ze deze woonboerderij. Die lieten ze eerst verbouwen en moderniseren, maar de authentieke grupstal waar de koeien stonden, bleef zoals die was. Toen de eigenaren hier in 1999 kwamen wonen, studeerden hun dochters nog en in de weekenden kwamen ze naar huis. Op vrijdagavond haalde vader een van zijn dochters dan weleens met een bootje van het station in Workum.

Wat maakt het huis excentriek?

‘De sfeer’, zegt makelaar Otto Minnema van FactorNoord Makelaars & Taxateurs direct. ‘Bij de verbouwing is erop gelet de karakteristieke stijl van de boerderij te behouden. De schouw met het tegeltableau bijvoorbeeld, die is uit de achttiende eeuw. De tegels die kapot waren, zijn met exemplaren uit diezelfde tijd hersteld. Ook de ossenbloedrode vloeren zijn kenmerkend.’ Wat ook wel bijzonder is: de boerderij werd omstreeks 1650 gebouwd op een andere plek in het dorp. Na honderd jaar is hij afgebroken en herbouwd aan de Ursuladyk. Met de oorspronkelijke materialen. De boerderij staat beschreven in het boek Heidenskipster Pleatsen, inclusief een lijst van bewoners vanaf 1661.

Waarom zou je hier willen komen wonen?

‘Vooral ’s zomers is het hier prachtig. Er staan best wat bomen op het terrein, die goed zijn voor wat schaduw. Tegelijkertijd kun je heel ver van je af kijken’, zegt Minnema. ‘Voor een combinatie van wonen en werken heb je hier een ideale plek. Ook een Bed & Breakfast zou kunnen. Kleinschalig kamers verhuren mag.’

Waarom duurde de verkoop zo lang?

De woonboerderij aan de Ursuladyk is het laatste huis, de straat loopt dood.

‘Dat is voor sommige mensen te eenzaam’, merkt Minnema op. ‘Maar als je het fijn vindt: je hebt hier helemaal je eigen gebied. Tussen de landerijen en toch goed bereikbaar. Met de auto ben je binnen tien minuten in Workum, één van de Friese elf steden. En het is gewoon een prachtige oude herenboerderij met mooi voorhuis. De dochters zeiden dat ze in de woonkeuken ook echt thuiskwamen.’

Moet er nog veel geklust worden?

‘Het sanitair wordt door de kijkers wel beschreven als oud’, weet Minnema. ‘Maar ja, dat is ook twintig jaar oud. Tegenwoordig kiezen mensen voor ander kleurstellingen, maar alles is in goede staat.’

Lekker tuintje erbij?

Genoeg ruimte op de kavel van iets meer dan zesduizend vierkante meter. Aan de westzijde ligt de boerderij aan het water. Daar is de aanlegsteiger waar je heerlijk kunt zitten en zo het water op kunt. ‘De vaart is niet heel diep, maar met een klein bootje kun je er prima uit de voeten’, zegt Minnema. ‘En wist je dat It Heidenskip bekend staat om het fierljeppen? Veel top-fierljeppers komen hier vandaan. Er zijn slootjes genoeg om te oefenen.’

gegevens pand

adres Ursuladyk 20, It Heidenskip

type huis vrijstaande woonboerderij

bouwjaar 1720

vraagprijs € 895.000

te koop sinds 15 januari 2021