Oekraïne ziet goede kans voor oplossing conflict met Russen

De Oekraïense regering schat de kansen op een diplomatieke oplossing voor de geschillen met Rusland hoger in dan die op een eventuele Russische aanval. ‘Een eerlijke evaluatie van de toestand geeft aan dat de kans op een diplomatieke oplossing en op de-escalatie veel groter is dan de dreiging van een verdere escalatie’, aldus een adviseur van president Volodimir Zelenski, Michailo Podoljak.

In regeringskringen in Kiev klinken oproepen tot kalmte, terwijl vooral de Amerikaanse en Britse regeringen en inlichtingendiensten vrijwel dagelijks gewag maken van een ophanden zijnde Russische invasie van Oekraïne. Een woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden zei bijvoorbeeld pas nog dat ‘de oorlog op het punt staat uit te breken’.

Zelenski heeft herhaaldelijk gemaand niet in paniek te raken. Hij vreest dat de zwakke economie van zijn land helemaal bezwijkt door de oorlogstaal. ‘In het buitenland denken mensen dat het hier oorlog is maar dat is niet zo’, beklemtoonde Zelenski vrijdag nog.

Sommige Oekraïners vrezen dat het land slechts een pion zou zijn in het machtsspel tussen Rusland en de VS en dat de belangen van Oekraïne een ondergeschikte of helemaal geen rol spelen in Washington en Londen. Zelenski lijkt ook niet erg dankbaar voor alle steunbetuigingen en wapenleveranties uit de VS. ‘Ik kan niet zijn zoals die politici die de Verenigde Staten dankbaar zijn enkel omdat het de Verenigde Staten zijn’, zei de president.