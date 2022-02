Boris Johnson brengt hulde aan jubilerende Queen

Eerder al liet de premier weten dat hij een extra Britse nationale feestdag in het leven wil roepen. De Britten zouden vanaf 2023 een dag vrij krijgen om te vieren dat koningin Elizabeth II al zeventig jaar op de troon zit, meldt The Telegraph. De Britten krijgen dit jaar in elk geval al eenmalig een vrije dag op 3 juni. Deze landelijke vrije dag is ingepland vanwege de festiviteiten rond het 70-jarig regeringsjubileum van de Queen. De officiële kroning van Elizabeth II was 2 juni 1953.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zondag ook de Britse vorstin gefeliciteerd. Hij noemde haar regeerperiode uniek en een bron van inspiratie voor mensen over de hele wereld. De koningin is een rolmodel in tijden van grote veranderingen en uitdagingen, aldus Scholz. Elizabeth werd 6 februari 1952 bij de dood van haar vader koning George VI de vorstin van Groot-Brittannië en een reeks koloniën en landen, inclusief Australië, Canada, Pakistan en Zuid-Afrika. Ze heeft alleen al in het Verenigd Koninkrijk veertien premiers meegemaakt.