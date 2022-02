Knot: nog niet van hoge inflatie af, eind 2022 renteverhoging ECB

Nederland en de eurozone zijn voorlopig waarschijnlijk nog niet van de hoge inflatie af. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) schat in dat de periode met verhoogde inflatie nog meer dan een jaar zal duren en gaat ervan uit dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het vierde kwartaal van dit jaar met een renteverhoging zal komen. Die voorspelling heeft het Nederlandse centralebankhoofd, die tevens een van de beleidsmakers is bij de ECB, gedaan in het tv-programma Buitenhof.

De inflatie is de afgelopen maanden opgelopen tot het hoogste niveau in decennia. Dat het leven overal flink duurder is geworden komt voor een groot deel door de flink gestegen energieprijzen, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt zijn veel producten in prijs omhoog gegaan. Vooral voor Nederlanders die al niet zo veel te besteden hebben, kan dit voor problemen zorgen, aldus Knot.

De DNB-president wijst erop dat de oorzaken van de hoge inflatie voornamelijk buiten Nederland liggen. Hij signaleert nog geen zogeheten loon-prijsspiraal, waarbij bedrijven de lonen voor werknemers extra sterk opschroeven en zo de inflatie nog meer aanjagen. Daarom gaat Knot er wel vanuit dat er op een gegeven moment weer een einde zal komen aan de hoge prijsstijgingen.