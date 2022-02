Weer.nl: tweede officiële storm van het jaar

In Vlissingen is tussen 11.00 en 12.00 uur een windsnelheid van 9 Beaufort gemeten. Daarmee is volgens weer.nl de tweede officiële storm van 2022 een feit.

In tegenstelling tot de storm van afgelopen maandag, die de naam Corrie kreeg, is aan deze storm geen naam gegeven. Dit gebeurt pas wanneer in Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland een code oranje wordt afgekondigd. Dat is deze keer niet het geval, want in ons land geldt alleen code geel. De volgende namen op de alfabetische lijst zijn Dudley, Eunice en Franklin.

In Vlissingen is een windstoot van 102 kilometer per uur gemeten. Ook elders in het land waait het stevig en valt veel regen. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. De komende uren kunnen de windstoten in het zuidwestelijk kustgebied snelheden van zo’n 100 kilometer per uur bereiken. In het zuiden van het land kunnen windstoten voorkomen van ruim 80 kilometer per uur.

Zondagavond

In de loop van de middag neemt de wind tijdelijk iets in kracht af, maar zondagavond trekken opnieuw buien over het land en kunnen de windsnelheden aan de kust opnieuw oplopen naar ruim 100 kilometer per uur.

Normaal telt Nederland zeven stormen per jaar. De maanden november, december, januari en februari tellen de meeste stormen. De meteorologische winter, die van december tot en met februari loopt, telt gemiddeld vier stormen in ons land. Dit is de derde storm van de winter.