Concert met speciale compositie ter ere van dirigent Haitink

Het Concertgebouworkest eert zondagavond dirigent Bernard Haitink, die op 21 oktober overleed, met een speciaal concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Dirigent Iván Fischer leidt het orkest bij het spelen van Gustav Mahlers Eerste symfonie en een speciaal nieuw werk van de Britse componist Mark-Anthony Turnage, A Cortege for Bernard Haitink.

Haitink was van 1961 tot 1988 chef-dirigent van het Concertgebouworkest, dat hem in 1999 benoemde tot eredirigent.

"Bernard Haitink was een echte dirigent, in die zin dat een dirigent een autoriteit op ethisch, humaan en artistiek gebied is, die ten zeerste gerespecteerd wordt door de mensen in zijn omgeving", zei Fischer in aanloop naar het concert. "De muziekwereld, Nederland en Amsterdam moeten Bernard Haitink dankbaar zijn, omdat hij richting gaf aan ons culturele welzijn met een onmiskenbaar gevoel voor oordeel, smaak en verantwoordelijkheid."

Prinses Beatrix zal het concert bijwonen. Op 13 februari om 14.00 uur zendt AVROTROS het concert uit op NPO Radio 4, diezelfde dag om 19.20 uur is het te zien op NPO 2.