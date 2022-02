Rotterdam decor van protest tijdens politiestaking

Ondanks dat de politie van plan is het werk enkele uren neer te leggen, wordt in Rotterdam de Mars voor de verbinding gehouden, een protest tegen de coronamaatregelen van de overheid. De gemeente verwacht 15.000 deelnemers bij de protestmars die vanaf 12.00 uur door het centrum, over de bruggen van de stad, via het Noordereiland naar Rotterdam-Zuid voert.

Het protest, dat begint op de Binnenrotte, wordt georganiseerd door de actiegroep Nederland in Verzet. Die groep organiseerde ook drukbezochte protesten tegen het kabinetsbeleid in Amsterdam en in andere plaatsen.

Het stadsbestuur gaf toestemming om het protest te laten doorgaan, omdat de gemeente, het OM en de politie ervan uitgaan dat de openbare orde voldoende kan worden gehandhaafd.

De politie legt vier uur lang het werk neer. De politiebonden willen daarmee een signaal afgeven aan het kabinet, dat volgens de bonden niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao.

Politie-inzet is er wel rond de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta in de Kuip, die om 12.15 uur begint. In de Kuip zijn 16.000 mensen aanwezig bij de Rotterdamse derby. Dat is slechts een derde van de toeschouwerscapaciteit van het stadion. Meer mensen zijn volgens nu geldende coronaregels niet welkom.