Reddingsoperatie Marokkaans jongetje Rayan vordert heel langzaam

Rayan viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis in het dorp Bab Berred, ongeveer 150 kilometer ten noorden van de stad Fez.

Naar schatting moeten nog 80 centimeter stenen en zand worden verwijderd om bij de 5-jarige jongen te kunnen komen. Dat gebeurt met de hand om instortingsgevaar en grondverschuivingen te voorkomen. Het plaatsen van betonnen stutten helpt daarbij. Bij de ingang van de tunnel staat een groep brandweerlieden met medische apparatuur klaar om actie te komen. Ook zijn een ambulance en een helikopter ter plekke, evenals de ouders van het kind.

Op beelden van een inspectiecamera leek Rayan, op de rug gezien, op zijn zij te liggen. Operatieleider Abdelhadi Tamrani zei zaterdag dat het ‘onmogelijk is om met zekerheid te zeggen dat hij leeft’.