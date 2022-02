Protest tegen coronamaatregelen in Canada breidt zich uit

Het protest in Canada tegen de coronamaatregelen breidt zich dit weekend uit naar meerdere steden. De protestbeweging is van de grond gekomen door vrachtrijders die vanuit heel het land naar de hoofdstad Ottawa trokken en daar in het afgelopen weekend massaal voor het parlementsgebouw betoogden. Dit weekend willen volgens Canadese media in tal van andere steden mensen het voorbeeld volgen en demonstreren tegen de beperkingen die uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd.

Boeren zijn in Toronto, de grootste stad van het land en de hoofdstad van de provincie Ontario, met allerlei landbouwvoertuigen, vooral tractors, naar het centrum gereden. Canadese media meldden dat het protest van de vrachtwagenchauffeurs dat half januari begon tegen verplichte inentingen steeds meer bijval krijgt. Voor het parlementsgebouw van de provincie Québec in de gelijknamige hoofdstad hebben zich al sinds donderdag betogers verzameld.

Er is een grote betoging aangekondigd in Toronto in het Queens Park, pal naast het parlementsgebouw van Ontario. Voorts staan er betogingen op de agenda in de provinciehoofdsteden van Manitoba en Saskatchewan. De premier van Saskatchewan is zelf een fel tegenstander van de vaccinatieplicht en zijn regering wil komende week bekendmaken wanneer alle coronamaatregelen worden afgeschaft.

De premier van de naburige provincie Alberta gaat ook een datum vastleggen voor de afschaffing van alle coronamaatregelen. Het beleid wijkt vooralsnog sterk af van het beleid van de federale premier Justin Trudeau. De normaal drukke grensovergang naar de VS bij Coutts in Alberta is al dagen geblokkeerd door betogende Canadese truckers.