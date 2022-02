Koningin Elizabeth begint viering 70-jarig jubileum

De ‘Queen’ werd uitgenodigd de feesttaart aan te snijden. Dat de tekst betreffende haar platina jubileum vooral goed zichtbaar was voor de aanwezige fotografen en videojournalisten deerde haar niet. ‘Ik denk dat ik het ondersteboven ook wel kan lezen’, lachte ze. Vervolgens pakte de koningin het mes dat klaarlag om een beginnetje te maken met het aansnijden. ‘Ik denk dat ik het mes er maar gewoon insteek... Dan kan iemand anders het afmaken’, zei ze.

Het was pas de eerste keer dat Elizabeth dit jaar in de openbaarheid trad. Volgens de Britse media zag ze er goed uit en kletste ze gezellig met alle aanwezigen. De koningin had een wandelstok bij zich en droeg een diamanten broche op haar lichtblauwe jurk. Ze gebruikte vorig jaar oktober voor het eerst een wandelstok in het openbaar.