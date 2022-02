Rechten om CO2 uit te stoten duurder dan ooit

Het is nooit eerder zo duur geweest om CO2 uit te stoten als nu. De prijs voor Europese emissierechten bedraagt 96,45 euro per ton CO2, een nieuw record. Een deel van die prijsstijging is te verklaren door de hoge prijzen voor gas. Die zorgen ervoor dat Europese energiebedrijven vaker overstappen op kolen en die stoten bij verbranding tweeënhalf keer zoveel CO2 uit als aardgas.

Termijncontracten om in december een ton CO2 uit te mogen stoten waren vrijdag kortstondig 97,50 euro waard en sloten uiteindelijk 1,7 procent hoger dan een dag eerder. De emissierechten zijn in het leven geroepen om bedrijven te laten betalen voor hun vervuiling. Het systeem is ook zo ingericht dat CO2-rechten steeds duurder worden. De totale hoeveelheid rechten vermindert ieder jaar om de kosten voor vervuiling op te drijven.

Volgens analist Ole Hansen van Saxo Bank, die de grondstoffenmarkten volgt, speculeren veel beleggers dan ook op een verdere stijging van de uitstootrechten. In het Europees Parlement zijn er daarom ook zorgen over marktmanipulatie en gaan stemmen op om de rol van speculerende beleggers bij de handel in emissierechten in te perken.

De dure emissierechten schelen Nederland ook klimaatsubsidies. Bepaalde klimaatsubsidies van de overheid zijn namelijk bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten voor CO2-besparing en de waarde van de emissierechten die je ermee bespaart. Na de forse prijsstijging voor uitstootrechten worden CO2-besparende maatregelen dus bijna of helemaal kostendekkend.