Betoging voor meer compensatie leenstelsel trekt honderden mensen

Honderden studenten verzamelen zich op het Museumplein in Amsterdam om een hogere compensatie te eisen voor degenen die onder het zogenoemde leenstelsel studeerden. Het nieuwe kabinet trekt geld uit voor die studenten, maar in de ogen van de demonstranten wel veel te weinig. De betogers roepen leuzen als ‘Wat willen wij? schuldenvrij!’ en ‘Pechgeneratie, we eisen compensatie.’