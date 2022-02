Chinese leider geeft banket na jaren isolatie

Tal van landen hebben ervan afgezien hoogwaardigheidsbekleders te sturen uit onvrede over de mensenrechten in de Volksrepubliek en de vervolging van vooral een islamitische minderheid in het noordwesten van China. Zo waren er geen staatshoofden of regeringsleiders uit bijvoorbeeld Australië, de VS, Groot-Brittannië en Nederland.

De tafels voor het diner in de Grote Hal van het Volk waren ingenieus opgedekt met miniaturen in een winterlandschap. De gasten onder wie de Russische president Vladimir Poetin, de president van Egypte, Abdel Fatah al-Sisi, de Pakistaanse premier Imran Khan en de chef van het IOC, Thomas Bach, werden ook getrakteerd op muziekuitvoeringen. Gastheer Xi bracht een toast uit ‘op goede samenwerking voor een wereld die in duurzame vrede leeft’.