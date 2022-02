Meer lawinedoden in Tirol, ‘zwarte dag’ voor de deelstaat

Het dodental van de lawine’s die Tirol vrijdag troffen, loopt steeds verder op. Oostenrijkse media berichten dat de lichamen van een 61-jarige vrouw en haar echtgenoot (60) zijn teruggevonden in het skioord Wildschönau, nadat eerder ook al vijf mensen waren omgekomen door een lawine in de buurt van Spiss. Een lokale krant spreekt van een ‘zwarte dag’.

Het echtpaar was vrijdagavond niet teruggekeerd na een skitocht. Dat leidde tot een urenlange zoekactie. Met de vondst van hun lichamen steeg het dodental door lawine’s op vrijdag naar zeven.

Ook op andere plaatsen in Oostenrijk ging het vrijdag mis. De Belgische omroep VRT bericht over vier Vlaamse vrienden die vrijdag tijdens hun vakantie in Sölden hielpen bij de redding van vijf bedolven skiërs. De Vlamingen arriveerden minuten na de lawine en begonnen te graven in de sneeuw.

Extreem koud

‘Het ging om een berg sneeuw van wel 8 meter hoog. We waren blij dat we ontsnapt waren. Maar snel daarna zagen we mensen rond ons panikeren. Toen beseften we dat er mensen onder de sneeuw lagen’, zegt een van de Vlamingen tegen de VRT. ‘ We zijn meteen als gekken beginnen graven. Enkele andere skiërs hadden speciale schoppen bij die we konden gebruiken.’

Even later arriveerden de hulpdiensten en konden de skiërs uit de sneeuw worden gehaald. ‘Het waren volgens ons allemaal Duitsers. Ze zeiden dat ze geen pijn leden maar het wel extreem koud hadden.’