Zakenkrant: aandeelhouders willen grote ingrepen binnen Unilever

Twee grote aandeelhouders van Unilever willen dat het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern rigoureus gaat ingrijpen binnen de organisatie. Een van de critici, vermogensbeheerder Flossbach von Storch, pleit voor het opsplitsen van het Britse concern. Een andere aandeelhouder klaagt in de Financial Times dat voorzitter Nils Andersen vervangen moet worden. Volgens de zakenkrant gaat het om twee van de twintig grootste aandeelhouders van het bedrijf.

Oprichter Bert Flossbach van Flossbach von Storch wil dat de divisie voedingsmiddelen met merken als Knorr, Conimex en Hellman’s verdergaat als bedrijf dat losstaat van schoonmaak- en schoonheidsmerken, zoals Cif en Dove. ‘Unilever moet er serieus over nadenken het bedrijf op te splitsen’, zegt hij tegen de Financial Times. ‘Synergie is vaak een puur theoretisch argument en bedoeld om alles hetzelfde te houden, terwijl de voordelen ervan kleiner zijn dan die van een opsplitsing.’

Flossbach pleitte eerder voor een afsplitsing van de vrachtwagendivisie van de Duitse autofabrikant Daimler. Het bedrijf achter Mercedes-Benz bracht dit bedrijfsonderdeel eind vorig jaar naar de beurs.

Verschuivingen

Een andere, niet bij naam genoemde aandeelhouder van Unilever pleit in de Financial Times voor verschuivingen binnen het bestuur. Het gaat dan vooral om een nieuwe voorzitter, die een grotendeels toezichthoudende taak heeft binnen het bestuur. De huidige voorzitter Andersen greep volgens deze aandeelhouder niet krachtig genoeg in toen topman Alan Jope een bod van omgerekend 60 miljard euro deed op de consumententak van farmaceut GlaxoSmithKline (GSK). Dit door GSK afgewezen voorstel was volgens veel beleggers roekeloos en Unilever verloor kort na de bekendmaking fors op de beurs.

Unilever, dat tot enkele jaren geleden nog Nederlands en Brits was, kondigde vorige maand een reorganisatie aan waarbij ongeveer 1500 managementbanen verdwijnen. Het concern gaat voortaan ook werken met vijf verschillende bedrijfsonderdelen. Zo is er bijvoorbeeld een helder afgebakende ijsjestak en een tak die zich specifiek bezighoudt met schoonheid en welzijn. Onlangs werd ook bekend dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz zich heeft ingekocht bij Unilever, maar het is nog niet bekend wat zijn eisen zijn.