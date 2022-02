Miljoen mensen zien openingsceremonie Winterspelen

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing is vrijdagmiddag door gemiddeld zo'n miljoen Nederlanders gevolgd. In totaal keken meer dan 2,1 miljoen mensen minstens een minuut naar het spektakel, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De ceremonie trok iets minder kijkers dan de opening van de vorige Winterspelen in Pyeongchang (Zuid-Korea) in 2018. Toen zaten zo'n 1,3 miljoen mensen voor de buis. Ook die opening werd in de middag uitgezonden.

In 2014, toen de Winterspelen in Sotsji waren, werd de vlam in Nederland op primetime ontstoken en keken ruim 3,4 miljoen mensen.

In Beijing verklaarde vrijdag de Chinese president Xi Jinping de Olympische Spelen officieel voor geopend. De Nederlandse vlag werd het stadion binnengebracht door kunstrijdster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis.