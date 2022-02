Zeker 14 activisten opgepakt bij Sterrebos in Born

Zaterdagochtend heeft de politie zeker 14 mensen opgepakt bij het bezette Sterrebos naast VDL Nedcar in Born (Limburg). Dat gebeurde tijdens een poging om met een grote groep het bos binnen te dringen. Toch slaagden vier mensen erin om voorbij de bewaking te komen en in de bomen te klimmen, maakte een woordvoerster van Red het Sterrebos bekend.

Eén bezetter die vrijdag het met hekken afgezette gebied binnenkwam, heeft het bos in de nacht van vrijdag op zaterdag weer verlaten. Er zitten volgens de woordvoerster nu in totaal acht mensen in de bomen.