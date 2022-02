Door een auto-ongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer (Overijssel) is iemand overleden. Ook zijn twee mensen gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis, laat een woordvoerster van de politie weten.

De auto met drie inzittenden raakte door nog onbekende oorzaak van de weg af. De politie heeft een onderzoek ingesteld.