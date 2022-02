Rechter in Noord-Ierland zet streep door stopzetting controles

Douaniers in Noord-Ierland moeten doorgaan met het controleren van goederen die uit de andere delen van het Verenigd Koninkrijk komen. Dat heeft het hooggerechtshof in Belfast vrijdag beslist. Eerder deze week beval de Noord-Ierse minister van Landbouw, Edwin Poots (DUP), nog dat alle grenscontroles op Britse goederen moesten stoppen. Dat bevel was evenwel nog niet uitgevoerd, en dat gaat voorlopig ook nog niet gebeuren.

Volgens Poots zouden de uit de brexit voortgekomen checks juridisch onhoudbaar zijn. Maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd. De rechter heeft het bevel van de bewindsman opgeschort in afwachting van een verdere behandeling van de zaak. Die juridische toetsing zal zoals het er nu uitziet in maart plaatsvinden.

Ondertussen neemt de politieke chaos in Noord-Ierland toe. De Noord-Ierse premier Paul Givan (DUP) trad donderdag af uit onvrede over de brexitafspraken tussen Londen en Brussel. Daardoor moet ook de vicepremier Michelle O’Neill opstappen. Zij is lid van Sinn Féin, dat juist aansluiting bij Ierland nastreeft.

De Noord-Ierse situatie is een terugkerend pijnpunt in de verhoudingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Na het vertrek van de Britten uit het landenblok werd afgesproken dat goederen uit de EU nog wel onbelemmerd naar Noord-Ierland mogen, ondanks dat dit onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met Ierland komen. Dat zou tegen het vredesakkoord indruisen dat pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken in de jaren negentig sloten. Maar de Britse regering beklaagt zich er al lange tijd over dat de afspraken onwerkbaar zijn. Daarom onderhandelen Brussel en Londen over een oplossing.