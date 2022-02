Recordkoerssprong maakt Amazon 191 miljard dollar extra waard

Webwinkelconcern Amazon is vrijdag na een meevallend kwartaalbericht 191 miljard dollar extra waard geworden op de Amerikaanse beurs. Het gaat in dollars bezien om de grootste koerssprong ooit op Wall Street. Daarmee kende de beursweek een flitsend slot nadat op donderdag Facebook-moederbedrijf Meta Platforms nog zwaar onderuit ging, met als gevolg dat topman Mark Zuckerberg tientallen miljarden dollars aan vermogen kwijtraakte.

Het aandeel Amazon sloot vrijdag afgerond 14 procent hoger. De winst van het Amerikaanse bedrijf viel in de afgelopen periode hoger uit dan verwacht en Amazon kondigde aan de prijzen voor zijn streamingdienst Prime te verhogen. Amazon groeide bovendien weer hard. De omzet lag in de laatste drie maanden van vorig jaar bijna een tiende hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Naar eigen zeggen profiteerde het concern van een historisch grote toeloop op zijn sites tijdens de koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday.

Meta zag donderdag maar liefst 250 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan. Aandelen Meta waren ook vrijdag niet in trek en sloten licht in de min. Amazon en Meta zijn niet de enige bedrijven die de afgelopen dagen grote koersbewegingen lieten zien. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, ging vrijdag bijvoorbeeld ook erg sterk omhoog dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. De beurswaarde van de onderneming steeg bijna 59 procent, geholpen door meer klanten voor het platform voor tijdelijke video- en fotoberichten. In het kielzog van de koerswinst van Amazon wonnen tal van techbedrijven verder fors.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen schrikt niet van deze uitslagen. ‘De laatste jaren zijn we deze hoge volatiliteit niet meer gewend, maar dit is eigenlijk normaal’, zegt hij desgevraagd. De nerveuze reacties van beleggers zijn volgens hem te verklaren door de berichten dat de Federal Reserve binnenkort waarschijnlijk de rentes gaat opschroeven. Daardoor zouden veel beleggers ongerust zijn of met name techaandelen nog wel goed zijn geprijsd. Bij slecht nieuws kan een koersdaling dan erg groot uitpakken, aldus Versteeg. Evenzo kan de opluchting groot zijn als een bedrijf beter presteert dan verwacht.

Het algehele sentiment op de aandelenbeurzen in New York was gemengd. De markt verwerkte ook nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 35.089,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4500,53 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 14.098,01 punten. De olieprijzen zaten daarbij in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 2,1 procent tot 92,17 dollar en Brentolie werd eveneens 2,1 procent duurder, op 93,04 dollar per vat. De euro was 1,1451 dollar waard, tegen 1,1448 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.