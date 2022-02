Gratis zelftesten voor groep 1 t/m 5 in ‘specifieke situaties’

Het beleid is om kinderen in de groepen 6 tot en met 8 net als docenten twee keer per week een zelftest te laten doen, ook als ze geen klachten hebben. Testen is wel vrijwillig. Dat wordt voorlopig doorgezet, de overheid verstrekt de tests aan de scholen.

Nu komt er dus de mogelijkheid bij om ‘voor specifieke situaties’ ook aan jongere leerlingen testen te verstrekken. Het ministerie benadrukt dat het ‘niet de bedoeling is dat leerlingen van de groepen 1 tot en met 5 preventief twee keer per week gaan zelftesten. Dat dringende advies geldt alleen vanaf groep 6 en blijft ook alleen gelden vanaf groep 6’.