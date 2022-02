Redding Marokkaanse jongen in put weer een stap dichterbij

De redding van een Marokkaans jongetje dat al ruim drie dagen vastzit in een meer dan 30 meter diepe put, is weer een stap dichterbij gekomen. Reddingswerkers graven inmiddels een horizontale tunnel om de 5-jarige Rayan te bereiken. Ze doen dit vanuit een enorm gat dat bij de put is gemaakt.

De put zelf is met nog geen halve meter in doorsnee zo smal dat het kind op een andere manier moest worden bevrijd. Lokale media melden dat de helpers nu heel dicht bij de jongen zijn. Hij viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis in een dorp ongeveer 150 kilometer ten noorden van de stad Fez.

Met zwaar materieel zijn talrijke kubieke meters grond bij de schacht verwijderd. De helpers moesten de graafwerkzaamheden herhaaldelijk onderbreken omdat ze vreesden dat de grond zou instorten. De reddingswerkers lieten eerder een camera zakken om de gezondheid van de jongen te controleren, en hij kreeg water en zuurstof.

Mensen over de hele wereld volgen de reddingsoperatie op sociale media, die ook live op Marokkaanse zenders wordt uitgezonden.