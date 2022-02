NAM start arbitragezaak over herstelkosten aardbevingen Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een arbitrageproces begonnen tegen de Staat over de kosten van het schadeherstel voor inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Volgens het bedrijf wordt er momenteel namelijk afgeweken van eerder gemaakt afspraken.

‘De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018. Dit geschil wordt nu voorgelegd aan een arbiter’, legt NAM-directeur Johan Atema uit in een schriftelijke toelichting.