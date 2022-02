Man vast voor steen door ruit politiebusje bij Feyenoord - Ajax

De man die wordt verdacht van het gooien van een steen door een ruit van een politiebusje, rond de klassieker Feyenoord - Ajax afgelopen december, is aangehouden. De 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel meldde zichzelf woensdag bij het politiebureau nadat er herkenbare beelden van hem waren getoond in het opsporingsprogramma van de regionale zender RTV Rijnmond. Hij is inmiddels voorgeleid aan een rechter-commissaris en zit nog vast, meldt de politie vrijdag.