TomTom grote verliezer op Damrak na teleurstellend cijferbericht

Navigatiedienstverlener TomTom was vrijdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. De beurswaarde kelderde flink nadat het bedrijf teleurstellende resultaten naar buiten had gebracht. TomTom heeft afgelopen jaar veel last gehad van het feit dat er minder auto’s werden verkocht. Verder werd op de Europese aandelenmarkten onder meer gereageerd op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

TomTom leverde zo’n 16 procent in. De omzet van de onderneming viel lager uit dan in 2020 en TomTom was opnieuw verlieslijdend. Autofabrikanten die de systemen van het bedrijf gebruiken heronderhandelden de afgelopen tijd daarbij over de prijs van hun contracten. Ook bij de afdeling die software maakt voor vlootbeheer was de coronacrisis te merken. Er werden wel de nodige contracten verlengd, maar die gingen veelal uit van minder gebruik van de beheerde voertuigen. Dat gaat TomTom vanaf eind dit jaar nog merken in de omzet.

De nieuwe Amerikaanse banencijfers waren beter dan alom voorzien en maken het waarschijnlijker dat de Federal Reserve binnenkort de rente gaat opvoeren in de Verenigde Staten. Dat laatste kan de waardering van aandelen onder druk zetten. Vandaar dat het sentiment onder beleggers vrijdag niet al te best was. De AEX-index, de hoofdgraadmeter in Amsterdam, ging 0,2 procent lager de handel uit op 747,17 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 1062,64 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot zo’n 1,7 procent in.

Shell

Koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was Shell, met een winst van 3,3 procent. Het olie- en gasconcern profiteerde net als branchegenoten elders in Europa van de verder stijgende olieprijzen en positieve beleggingsadviezen. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 2,6 procent tot 92,63 dollar en Brentolie werd eveneens 2,6 procent duurder, op 93,49 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau in jaren.

Ook betalingsverwerker Adyen had na een gunstig advies van analisten een goede dag, met een plus van 2,8 procent na het verlies van bijna 9 procent op donderdag. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste verliezer in de AEX met een min van 4,9 procent. Dit aandeel is al langer erg beweeglijk. Verder trok Sanofi de aandacht. In Parijs ging de farmaceut dik 1 procent omlaag na cijfers. De Deense bierbrouwer Carlsberg won ongeveer 0,5 procent in Kopenhagen na een cijferbericht. De euro was 1,1448 dollar waard, tegen 1,1432 dollar bij het Europese slot op donderdag.