Rutte denkt zonder corona wel naar Spelen te zijn gegaan

Zonder het coronavirus was er waarschijnlijk wel een delegatie van het kabinet bij de Olympische Winterspelen in Beijing geweest. Dat denkt premier Mark Rutte, zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Het kabinet is niet in China vanwege het coronavirus. Daardoor zijn geen er geen mogelijkheden om met de Chinese autoriteiten te praten en zaken als mensenrechten aan te snijden, meldde het kabinet eerder.

Ook speelt mee dat er geen toeschouwers aanwezig mogen zijn. Bij de Olympische Zomerspelen in Tokio was ook al geen regeringsdelegatie aanwezig vanwege het feit dat er geen toeschouwers bij mochten zijn.

Mensenrechten

Verscheidene landen waaronder de VS hebben een ‘diplomatieke boycot’ afgekondigd van de Spelen in China vanwege schending van de mensenrechten. China muilkorft de media, pakt politieke tegenstanders op en onderdrukt de Oeigoeren.

Volgens Rutte bespreekt hij met de Chinese leiders altijd zaken waar Nederland zorgen over heeft, zoals mensenrechten. Vorige week is het onderwerp nog aangesneden in een videogesprek met de Chinese premier Li Keqiang, zei hij.