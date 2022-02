Rutte: niet eerder dan 15 februari besluit over versoepelingen

Het kabinet gaat echt niet eerder een besluit nemen over verdere versoepelingen, ook al daalt de bezetting in de ziekenhuis opnieuw licht. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Half februari blijft het volgend ‘weegmoment’ van het kabinet.

Volgens Rutte is het nog te vroeg om nieuwe beslissingen te nemen en is volgende week nog nodig om een beter beeld te krijgen. ‘De prognoses zijn een stuk serieuzer, dat kan leiden tot veel bezettingen in de ziekenhuizen.’

‘Maar we hopen van harte dat we 15 februari positief nieuws hebben. Ik kan nog niet zeggen of het meevalt.’