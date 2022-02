200.000 bezwaren tegen omstreden spaartaks gegrond verklaard

‘Daar hebben we zes maanden de tijd voor, dat is ook wat de wet voorschrijft. Dat gaan we zorgvuldig afwikkelen’, zegt de bewindsman. Hij had al aangekondigd die tijd te nemen om meer uit te zoeken.

Het gaat om de vermogensrendementsheffing. Mensen met spaargeld of ander vermogen (zoals aandelen of een tweede huis) in box 3, werden belast op ‘fictief’ rendement. Voor spaarders lag dat verzonnen rendement veel hoger dan wat zij verdiend hebben aan hun vermogen. Ze hebben dus eigenlijk belasting betaald over inkomsten die ze niet gehad hebben. Al jaren worden zaken aangespannen tegen de spaartaks. De Hoge Raad besloot in december dat de spaarders in een massale bezwaarprocedure niet alleen gelijk hebben, maar ook recht hebben op ‘rechtsherstel’.

Ingewikkelde puzzel

Het gaat om tienduizenden bezwaren per jaar tussen 2017 en 2020. Het kabinet gaat nu werken aan de ‘ingewikkelde puzzel’ van de compensatie. Het ‘uitgangspunt’ blijft volgens Van Rij dat de compensatie wordt betaald uit ‘de belastingsoort waar het probleem is ontstaan’, belasting op vermogen dus. Maar, ‘daar moet ik echt voorzichtig in zijn’, benadrukte de staatssecretaris eerder deze week in de Tweede Kamer.

Nu de bezwaren gegrond zijn verklaard, is de belangrijkste vraag hoeveel compensatie de gedupeerde spaarders krijgen. Daarnaast speelt ook de vraag of anderen in dezelfde situatie - die geen bezwaar hebben gemaakt - ook gecompenseerd moeten worden. Bovendien is nog onduidelijk wie de grote hersteloperatie moet uitvoeren - de Belastingdienst zelf kampt al jaren met grote problemen in de uitvoering. Hoe dan ook zal de hersteloperatie flink in de papieren lopen.