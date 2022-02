Nog bijna 40 getuigen gehoord over fatale mishandeling Mallorca

In de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca worden de komende maanden nog bijna veertig getuigen gehoord. Dit heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag bepaald. De rechtbank kwam daarmee tegemoet aan een reeks verzoeken van de raadslieden van de in totaal negen verdachten.

De 27-jarige Heuvelman kwam vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca door uitgaansgeweld om het leven. Hij werd op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer uit Waddinxveen overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen.

Tijdens een voorbereidende zitting twee weken geleden stelden vrijwel alle advocaten zich op het standpunt dat extra getuigenverhoren noodzakelijk zijn om de precieze rol van hun cliënten helder te krijgen. In veel gevallen bestaat daarover nog onduidelijkheid. Voor de verhoren worden in totaal 36 verdachten, slachtoffers en ooggetuigen opgeroepen.

DNA-sporen

Hoofdverdachte in de zaak is Hilversummer Sanil B. (19). Op een van zijn schoenen zijn DNA-sporen van Heuvelman gevonden. B., die ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling, is de enige verdachte die nog vast zit. De rechtbank bepaalde vrijdag dat er een zogenoemd tegenonderzoek naar het DNA-materiaal komt door een andere organisatie dan het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). De raadsman van B. had daarom gevraagd.

B. behoorde tot een groep jonge mannen van nog geen twintig jaar oud die de bewuste avond op Mallorca betrokken waren bij meerdere geweldsincidenten en in de woorden van het OM een spoor van geweld over eiland trokken. Met anderen wordt hij ook verdacht van poging tot doodslag op een vriend van Heuvelman, die werd geslagen en geschopt toen hij al op de grond lag. Beelden daarvan stonden op GeenStijl. Ook een tweede man werd getrapt en geschopt terwijl hij al op de grond lag.

In de strafzaak is 13 april een volgende voorbereidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet duidelijk.